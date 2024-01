Slittino sprint singolo m

(Di venerdì 26 gennaio 2024) David Gleirscher si è aggiudicato la medaglia d’oro nella prova dimaschile ai Campionati Mondiali 2024 di Altenberg (Germania). Sul budello teutonico la 52a edizione della manifestazione iridata si è aperta con le provee, soprattutto con pioggia e temperature elevate (7.3°) che hanno condizionato il ghiaccio. Dopo le prime due proveodierne (medaglie d’oro per Julia Taubitz nella gara difemminile e per la Lettonia nel doppio maschile) l’austriaco David Gleirscher ha regalato il primo titolo alla sua Nazione. Il classe 1994 ha fatto segnare il tempo di 33.001 precedendo per appena 70 millesimi il tedesco Max Langenhan, grande favorito della vigilia, mentre completa il podio il lettone Kristers Aparjods a 123. Manca le medaglie per 40 millesimi il tedesco Felix ...

