Slittino | David Gleirscher batte Langenhan ed è campione del mondo nella sprint 13° Dominik Fischnaller

(Di venerdì 26 gennaio 2024)si è aggiudicato la medaglia d’oroprova disingolo maschile ai Campionati Mondiali 2024 di Altenberg (Germania). Sul budello teutonico la 52a edizione della manifestazione iridata si è aperta con le provee, soprattutto con pioggia e temperature elevate (7.3°) che hanno condizionato il ghiaccio. Dopo le prime due proveodierne (medaglie d’oro per Julia Taubitzgara di singolo femminile e per la Lettonia nel doppio maschile) l’austriacoha regalato il primo titolo alla sua Nazione. Il classe 1994 ha fatto segnare il tempo di 33.001 precedendo per appena 70 millesimi il tedesco Max, grande favorito della vigilia, mentre completa il podio il ...