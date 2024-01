Sleeping Dogs | il trailer del thriller con Russell Crowe detective senza memoria

Ecco il nuovo trailer di Sleeping Dogs , il prossimo cold case thriller che vede Russell Crowe come protagonista. The Avenue Film ha diffuso il primo ... (movieplayer)

Arriverà nei cinema americani il 22 marzo Sleeping Dogs, un thriller interpretato da Russell Crowe e Karen Gillan. Ecco il trailer. Beh, Russell Crowe sarà anche candidato ai Razzies per L'esorcista ...Diretto da Adam Cooper, Sleeping Dogs è basato sul romanzo Il libro degli specchi dell'autore E.O. Chirovici. Sulla scia di un trattamento all'avanguardia per l'Alzheimer, il personaggio di Russell ...Prenderà servizio il 1° febbraio prossimo il nuovo questore di Pescara Carlo Solimene Prende il posto del questore uscente Luigi Liguori in servizio a ...