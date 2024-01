Skeleton | tripletta tedesca a Lillehammer | vittoria per Grotheer | Schwarzerer 16esimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella tappa di Coppa del Mondo diin programma in Norvegia a, arriva unaper la Germania. A vincere è Cristopher, che rimonta dal quarto posto di metà gara e chiude con il crono di 1’42?85, mettendo in fila i due connazionali Alex Jungk e Felix Seibel, staccati rispettivamente di 0.08 e 0.10, e che erano al comando con lo stesso tempo dopo la prima discesa. Per quanto riguarda l’Italia il migliore è Manuel, che termina in 16esima posizione a 1.08 di ritardo. 23esimo a 1.65 invece Mattia Gaspari, mentre Amedeo Bagnis dopo il trionfo di St. Moritz ha chiuso in 25esima piazza a causa di un errore in fase di spinta, peggiorando parecchio il nono posto della prima run. SportFace.