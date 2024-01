Skeleton | trionfo tedesco a Lillehammer | italiani lontanissimi Grotheer vince e comanda la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024). Podio monopolizzato dalla Germania nella gara valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo dimaschile 2023-2024. Sul budello norvegese, dove si sono disputate le gare delle Olimpiadi Invernali del 1994, abbiamo assistito ad una prova avnte, disputata sotto una fitta nevicata, con distacchi ridottissimi. Da questo scenario è emerso Christopher(51.44 e 51.41) abile a risalire dalla quarta posizione di metà gara, fissando il tempo complessivo di 1:42.85, andando a precedere il connazionale Axel Jungk (51.34 e 51.59) per soli 8 centesimi, mentre centra il podio Felix Seibel (51.34 e 51.61) a 10 centesimi, ma dopo aver chiuso al comando la prima manche. Quarta posizione a 21 centesimi per il cinese Zheng Yin (51.43 e 51.63), ...