Skeleton | Hannah Neise vince in Coppa del Mondo a Lillehammer 15ma Alessia Crippa

Si sposta in Norvegia la Coppa del Mondo di skeleton: al femminile, nel pomeriggio italiano, a Lillehammer si impone nella quinta gara stagionale la teutonica Hannah Neise. Per la campionessa olimpica ...Germany's Christopher Grotheer stormed to the top of the overall standings as Hannah Neise grabbed her first World Cup win of the season.non partendo per la semifinale e lasciando campo libero al duo canadese formato da Hannah Schmidt, al secondo trionfo stagionale e in carriera dopo Davos, e Marielle Thompson che conclude seconda, ...