Sinner torna all' Australian Open e punta al titolo | «Sogno un' altra stagione al top» Ma Djokovic rimane favorito

Jannik Sinner batte Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024 e vola in finale. L'azzurro, numero 4 del mondo, batte il serbo, numero 1 del ranking ...Ma Sinner risponde senza battere ciglio: a zero il suo, di servizio. Djokovic torna al servizio. Ogni tanto lancia occhiate al suo box, in cerca di consigli. O forse solo per un supporto morale. Di ...Il numero 1 al mondo torna in campo deciso, tiene il primo game a zero ma Sinner ha preparato benissimo questo esame universitario, il più duro. Un po' come anatomia per uno studente in medicina.