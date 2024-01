SINNER SPODESTA IL RE! Capolavoro indelebile agli Australian Open | l’azzurro domina Djokovic e vola in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La missione “impossibile” è stata compiuta. Jannikha vestito i panni di Ethan Hunt nella notte italiana ed è riuscito in qualcosa che sembrava irrealizzabile: battere Novak(n.1 del mondo) in semifinale degli2024. Il serbo, 10 volte vincitore di questo torneo, si è dovuto inchinare alla classe del tennista italiano che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3. Jannik ha giocato un match straordinario, costruendosi una palla match anche nel tie-break, dove il campione serbo ha avuto un sussulto. Bravissimo però l’altoatesino a non lasciarsi condizionare da quanto accaduto e continuare a spingere senza soluzioni di continuità. Nole ha dovuto alzare bandiera bianca., dunque, per la prima volta si giocherà la Finale di uno Slam e lo farà a Melbourne ...