Sinner show | è finale! Travolto Djokovic in 4 set | arrivano anche i complimenti del Napoli

26.01 08:18 - TWEET SSCN - "Complimenti Jannik", il Napoli si congratula con Sinner per la vittoria contro Djokovic e la finale agli Australian Open 26.01 08:14 - Tennis, Australian Open, impresa di ...Ho sempre imparato qualcosa affrontandolo e devo ringraziare il mio team per avermi aiutato a crescere". Sinner parla con il massimo rispetto di Djokovic, un avversario che lo teme moltissimo: "Non so ...A stunned Novak Djokovic said his performance in the loss to Jannik Sinner in Friday's Australian Open semi-final was one of the worst he had produced in more than 400 Grand Slam ...