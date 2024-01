Sinner nuovo eroe italiano | “Un placido che si trasforma in un terminator”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Uno strepitosoha riportato il tennisin cima al mondo: il ventiduenne di San Candido è ora il più forte in circolazione. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TvPlay per elogiare l’impresa sportiva di Jannick(definito “orgoglio”), commentare la notizia dell’addio di Kloop al Liverpool e ragionare sul peso dell’assenza di Calhanoglu in una partita importante come Fiorentina-Inter. Jannicknel match contro Novak Djokovic agli Australian Open (LaPresse)?Per Biasin,ha dimostrato a tutti di essere inequivocabilmente il numero uno: “Un conto è superare Djokovic sui tre set, un conto è riuscirci in uno slam alla meglio dei cinque in Australia, dove il serbo non perdeva da 34 partite. Non solo l’ha battuto ma non ...