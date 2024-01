Sinner nella storia | record clamoroso agli Australian Open

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si arricchisce di dettla super vittoria ad opera di Jannikin semifinale degli, contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. Tutti ibattuti dall’italiano. Ha sfoderato una prestazione ai limiti dell’italiano Jannik, riuscito ad emozionare l’intera penisola con quanto fatto stamane in Australia. Alle ore 4.30 odierne, ha infatti avuto inizio una delle migliori prestazioni in carriera da parte dell’altoatesino, in grado di dominare il numero uno al mondo Novak Djokovic dal primo all’ultimo set. 6-1/6-2/6-7/6-3 quanto apparso sul tabellino finale dell’incontro che, oltre a regalare ala sua prima finale in uno Slam in carriera, ha consegnato all’italiano ben 4...