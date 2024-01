Sinner mostruoso | liquida 3-1 Djokovic e vola in finale agli Australian Open

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikè il primo finalista degli2024: il miglior tennista italiano supera 3-1 il miglior tennista al mondo, Novak. Un match che l’altoatesino ha condotto dall’inizio alla fine, mettendo alle corde il campionissimo serbo, che mai aveva battuto in uno Slam e raramente si è visto così in difficoltà. Per il numero uno del mondo una partenza schock: 6-1 6-2 nei primi due set, nei qualiè passato come un rullo compressore, con un’impressionante costanza nei colpi e un ritmo insostenibile per l’avversario. Bravissimoa mandare spesso fuori posizione l’avversario, costringendolo a un’insolita quantità di errori non forzati e surclassandolo anche sul piano fisico. Solo nel terzo Nole è riuscito a tirar fuori l’orgoglio, ritrovando fiducia nei ...