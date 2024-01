Sinner-Medvedev | Finale Australian Open 2024 | a che ora inizia e dove vederla in diretta 

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'appuntamento da non perdere è per domenica 28 gennaio alle 9.30 italiane. Jannik, dopo aver battuto nettamente Novak Djokovic nella semidegli, scenderà in campo, alla Rod Laver Arena di Melbourne, per affrontare Daniil, numero 3 della classifica Atp...