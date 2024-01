Sinner-Medvedev | finale agli Australian Open | i precedenti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Jannikcontro Daniilin2024. L’azzurro, numero 4 del mondo, e il russo, testa di serie numero 3, si sfideranno domenica 28 gennaio – nella mattinata italiana – per il titolo nel primo Slam dell’anno. L’azzurro 22enne, a caccia del primo titolo nello Slam, ha battuto in semiil numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, in 4 set. Il 27enne di Mosca, alla terzaa Melbourne dove non ha mai trionfato, ha rimontato e piegato in 5 set il tedesco Alex Zverev. Sul campo dela Rod Laver Arena, domenica andrà in scena il decimo confronto diretto tra i due finalisti.è in vantaggio per 6-3, ma il 22enne altoatesino ha vinto gli ultimi 3 duelli andati in scena ...