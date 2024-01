Sinner in svantaggio nei precedenti con Medvedev | ma il trend é cambiato da tre incontri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sarà Jannik-Daniilla Finale dell’edizione 2024 degli Australian Open. L’altoatesino ha raggiunto per la prima volta in carriera la Finale di uno Slam, battendo quest’oggi al termine di una partita di pregevolissima fattura Novak Djokovic (n.1 del ranking) e imbattuto a livello di semifinali e finali disputate nel Major di Melbourne. Per questo motivo il riscontro è molto significativo e sta a evidenziare il grande percorso dell’altoatesino in questo torneo, perdendo solo un set nella sfida contro Nole. Discorso un po’ diverso per, che non senza difficoltà si è spinto fino all’atto conclusivo, prevalendo in tre circostanze in match di cinque set, ovvero contro il finlandese Emil Ruusuvuori, il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Alexander Zverev. Se si guarda aila valutazione è ...