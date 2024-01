Sinner in finale! L’alba del sogno italiano Da oggi lo devono temere tutti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il caffè stamattina ha un aroma buonissimo. Espressoovviamente!ha fatto sorgere un Jannikancora più luminoso. Raggiante alla fine della semifinale vinta contro Novak Djokovic in 4 set (6-1/6-2/6-7). Caldo di braccio sin dal primo game ma glaciale nei momenti in cui il serbo ha provato a ricordare a, e a se stesso, che è il numero 1 al mondo, il vincitore uscente, il più titolato negli Slam. L’arma di Nole è stata spesso questa: mettere pressione sull’avversario con il blasone accompagnato da una varietà di colpi e una continuità di livello impressionante. Jannikha disinnescato tutto questo nei primi due set giocati da extraterrestre. La vera impresa però l’ha compiuta nel quarto, respingendo con solidità l’inevitabile crescita di Djokovic e ricacciando indietro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Grazie per averci seguito, speriamo che vi siate divertiti. Un saluto sportivo. 20.18 Oggi è stato ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Terminato il riscaldamento. 12.38 In corso la fase di riscaldamento. 12.38 L’arbitra della partita ... (oasport)

Jannik Sinner è il quinto giocatore italiano di ogni epoca a qualificarsi per una finale dello Slam. Soltanto Nicola Pietrangeli ne ha giocate ...I precedenti erano 6, con il serbo in vantaggio per 4-2 dopo i 3 incroci degli ultimi mesi (Davis compresa) ma con Sinner, allenato dall'ascolano Vagnozzi, che aveva avuto la meglio già in due ...Jannik ha compiuto un'impresa epica, che va al di là della finale conquistata: in Australia il serbo aveva infatti alle spalle dieci Slam conquistati in carriera. E quando là vinceva il suo primo trof ...