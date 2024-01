Sinner in finale all’Australian Open | Djokovic battuto in 4 set

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 Jannikè inall'Australian, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del seeding, supera il campione in carica e 10 volte vincitore in Australia, il 36enne serbo

Tutta la delusione e la frustrazione del numero 1 del mondo in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale ...Mai Nole era stato così in difficoltà fino a oggi, quando Sinner lo ha eliminato in semifinale agli Australian Open: «Prima di tutto congratulazioni a Jannik per aver giocato un grande match e un ..."Voglio congratularmi con Sinner per aver giocato una grande partita, un grande torneo finora - le parole di Djokovic - È meritatamente in finale. Mi ha completamente battuto oggi. Ero scioccato dal ...