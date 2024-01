Sinner in finale all’Australian Open 2024 | i complimenti social di Berrettini e Musetti

Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open. Il leader del tennis azzurro ha battuto il n.1 Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. Sinner conquista la sua prima ...Il numero uno del mondo. Il re degli Slam. Il campione dell’Australia. La vittoria di Sinner lo proietta nella finale del Major di Melbourne, ed è la prima volta per un italiano. C’era chi pensava di ...Non era ancora la finale, ma forse vale ancora di più. Jannik Sinner supera di nuovo il numero uno del mondo Novak Djokovic in quattro set di cui tre vinti in maniera schiacciante (6-1 6-2 per ...