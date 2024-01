Sinner in finale agli Australian Open | tutti gli italiani che erano approdati all’atto conclusivo di uno Slam

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikè ufficialmente nella storia, diventando il primo italiano a raggiungere, in tutta la storia del nostro tennis, la. Un momento che arriva presto nell’anno, e che sa già di grande gioia. Con la consapevolezza che, però, non è finita qui: l’ultimo atto sarà di quelli da giocare. Guardando anche con l’occhio al passato di chi ci è già arrivato. E, al maschile, in questo senso il primo ricordo è del 1932, con Giorgio De Stefani. Si era ben lontani dall’Era, e la mentalità del tempo era profondamente diversa. Tra i pionieri del tennis tricolore, De Stefani fu colui che più avanti diriuscì a portarsi nei tornei più importanti, anzi in quello che al tempo era una sorta di campionato mondiale sul rosso. Edouard Leven, ...

Oggi le stesse fanno a gara per accaparrarsi Sinner e la prima, sicuramente la più lungimirante, è stata Gucci, che lo ha scelto come brand ambassador e ha deciso di presentare la loro collaborazione ...(Adnkronos) - Avvio perfetto di Sinner che domina i primi due set, in cui sfrutta la falsa partenza del dieci volte vincitore del torneo, in difficoltà e molto falloso (54 errori non forzati), non ris ...Arrivano i complimenti anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Jannik Sinner diventa il primo italiano nella storia in finale agli Australian Open: battuto in semifinale il 10 volte vincitore Novak ...