Sinner in finale agli Australian Open | Djokovic | «Mi ha cancellato dal campo | ha fatto tutto meglio di me Sono scioccato»

Mai Nole era stato così in difficoltà fino a oggi, quandolo ha eliminato in semi...

Melbourne – l’Italia punta al Trofeo all’Australian Open 2024. Lo fa sia nella competizione in doppio, che in quella individuale. E si scrive la ... (ilfaroonline)

Un montepremi record per gli Australian Open . In totale 86,5 milioni di dollari Australian i. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% ... ()

Daniil Medvedev è il secondo finalista agli Australian Open: domenica 28 gennaio affronterà Jannik Sinner (che ha sconfitto Djokovic in 4 set). Il russo ha vinto contro Zverev in 5 set. Magistrale un ...Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open. Il leader del tennis azzurro ha battuto il numero 1 Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-6-3. Sinner conquista la sua prima ...Sinner-Medvedev, le quote della finale. C'è una scommessa particolare nel tennis e le hanno addirittura dato un nome: “The Italian Job”, la sintesi di un double da sogno: ...