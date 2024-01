Sinner in finale agli Australian Open | Barazzutti | “Ora è il più forte del mondo”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Dalle ultime partite giocate contro Djokovic avevo capito che il dominio di Nole fossesgoccioli e oggi ne ho avuto la conferma. Jannik non fa che migliorare, tecnicamente e fisicamente e Nole non ce la fa più a stare al suo passo. Oraè il piùgiocatore del”. Così all’Adnkronos l’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado, dopo il trionfo di Jannikin semiall’su Novak Djokovic. “Il serbo è il più grande giocatore nella storia del gioco ma non è superman, gli anni passano anche per lui è mi sembra cheabbiamo ormai messo la freccia e sia in corsia di sorpasso -sottolinea l’ex numero 7 del-. Il futuro è di ...

“Prima di tutto congratulazioni a Sinner per aver giocato un grande match e un grande torneo fin qui. E’ meritatamente in finale. Oggi mi ha cancellato dal campo“, ha aggiunto il serbo. Foto di Mast ...Dopo l'ennesima impresa, che gli è valsa la conquista della finale all'Australian Open, battendo non uno sconosciuto ma il numero uno al mondo, Djokovic, l'altoatesino Jannik Sinner si confessa ai ...Jannik Sinner è in finale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del ...