Sinner | in Australia scrive la storia | un incubo per Djokovic Con lui gioisce anche la Toscana

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Firenze, 26 gennaio 2024 – Il risveglio degli italiani stamani è stato più dolce, con quel ‘buongiorno’ insieme a un cuoricino che Jannikha scritto sulla telecamera che lo riprendeva trionfante in. Partita perfetta del talento azzurro, l’ennesima di un periodo che probabilmente lo porterà presto a essere il numero 1 del mondo. Novaksi è arreso ancora, ormai Jannik è diventato un. 3-1 il finale,sepoteva chiuderla pure sul 3-0. Match point salvato al tie-break da, forse l’unico che oggi può giocarsela alla pari con il fuoriclasse azzurro. Ma la classe del serbo non è bastata. Il primo a complimentarsi è stato proprio lui, poi nel corso della mattinata italiana sono arrivati tanti attestati di stima, tra cui ...

Un match da ricordare for the ages. Jannik Sinner arriva in finale degli Australian Open battendo Novak Djokovic, chiudendo una striscia di ... (oasport)

(Adnkronos) – Jannik Sinner è in finale all’Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento ... ()

C’è ancora tanta emozione, inutile negarlo, per quanto ha saputo fare Jannik Sinner . L’altoatesino (n.4 del ranking) si è imposto per 6-1 6-2 6-7 ... (oasport)

“Buongiorno, Italia”. Con una racchetta in mano che ha cantato, e come se ha cantato. Jannik Sinner suona la sveglia quando sono da poco passate le ... (ilfattoquotidiano)

Uno straordinario Jannik Sinner batte Novak Djokovic e si qualifica per la finale degli Australian Open . Il tennista azzurro ha superato in quattro ... (liberoquotidiano)

"Sembra di aver assistito a una settimana di svolta generazionale nel tennis mondiale". Intervistato da Super Tennis Tv, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha com ...Scherzandoci su, si può dire che Sinner abbia scelto l'edizione giusta per arrivare in fondo agli Australian Open. Da quest'anno infatti gli organizzatori del torneo hanno deciso di aumentare il ...Roma, 26 gen. (askanews) – L’impresa di Sinner contro Djokovic ha fatto il giro del mondo. Ecco come la stampa estera ha celebrato la prima finale di uno Slam dell’azzurro. “Il re è caduto” titola l’E ...