Sinner | il mental coach spiega perché vince | “A 22 anni ha la forza mentale di un veterano”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Uno dei segreti delle vittorie di J, finalista degli Australian Open, “è l’atteggiamento: oggi si diverte di più quando gioca e questo è alla base. Ride e scherza di più, non è serioso come qualche anno fa. Un bell’esempio per i ragazzi”. Così all’Adnkronos Salute Orlando Cetta,sportivo a Roma. “Il punto – prosegue – è che lo fa a prescindere dall’avversario”. Oggi era Novak Djokovic, altro campione che ha fatto dellapsicologia una sua arma in più. “Questo aspetto è la parte su cui si deve lavorare con tutti i ragazzi anche prima di insegnare l’agonismo”, suggerisce Cetta. “Riuscire a divertirsi nello sport deve arrivare prima del risultato, deve essere un punto di partenza – avverte – e per farlo ci sono diverse strategie, ma arrivando alla vittoria ...