Sinner ha demolito Djokovic con l’arma migliore del serbo | la testa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Uno qualunque dei migliori cento giocatori del mondo avrebbe scosso la, respingendo la propria stessa voce che lo rincorreva. Non pensare, lascia stare. Ma i pensieri arrivano e basta, come dice Ricky Gervais. E quando hai pensato è già troppo tardi. Un altro, al posto di, avrebbe fatto finta di non sentire l’arbitro che lo invitava ad accomodarsi, che la faccenda sugli spalti è lunga, Jannik. Qualcuno s’è sentito male, è svenuto. Tocca aspettare. E quello sarebbe stato il punto di rottura per chiunque. Si era sul 5-5 40-40, con due set già in cassaforte. Contro, in semifinale agli Australian Open. Un paio di metri per scollinare, da consumare espressi, magari in apnea. E invece no. Si ferma tutto. Quello è il momento in cui solitamente l’avversario diinciampa, ritrova una lucidità che ...