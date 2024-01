Sinner | ecco il pazzesco colpo finale che abbatte Djokovic | la reazione del serbo dice tutto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "E' finitaaaaa". I commentatori di Eurosport impazziscono per Jannik, che chiude il match con Nole Djakovic con un dritto telecomandato all'incrocio delle righe. Preciso, affilato, letale: la perfetta immagine di un match che fa la storia del tennis italiano. Il 22enne di San Candido è il primo a eliminare ilnumero 1 al mondo in una semidegli Australian Open, forse dei quattro Slam il suo preferito (non perdeva dal 2018, 10 semifinali vinte su 10). E' il primo italiano ad arrivare ina Melbourne, dove affronterà il vincente dell'altra semitra il russo Daniil Medvedev, numero 3 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev che ai quarti aveva eliminato a sorpresa il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Una partita grandiosa, quella di: ...