Sinner Djokovic | sfida tra milanisti | Jannik da urlo | vola in finale

(Di venerdì 26 gennaio 2024), il match più atteso agli Australian Open: Jannick è riuscito a imporsi contro Novak e si è guadagnato la primahato nella prima semidegli Australian Open l’altro tifoso del Milan, Novak. Un match avvincente in cui l’azzurro ha concesso poco al serbo, un solo set sul risultato di 2 a 0 al Tie Break. Primi due set sciti via conbravo e determinato a far cedere le certezze del tennista numero uno al mondo. Il match si è concluso al quarto Set con la vittoria diper 6 a 3. Primadi un grande slam per l’italiano.