Sinner-Djokovic è stata una delle partite più importanti della storia del tennis

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Avete presente il meme dei due Spiderman che si puntano il dito contro a vicenda? Sì che ce l'avete presente. Ora, ambientatelo sulla Rod Laver Arena di Melbourne: da una parte Jannik, dall'altra Novak. Certo, le differenze tra i due non mancano: il divario anagrafico – ben 14 anni – e il palmarès in bacheca (anche se si spera che, proprio da questi Australian Open, qualcosina cambi nell'armadietto dei trofei dell'italiano). Ma pensate ai punti di contatto: entrambi svezzati da Riccardo Piatti, entrambi che fannoregolarità senza sforzo la propria cifra stilistica, entrambi con una forza mentale extraterrestre. E ora che si affrontano in semifinale degli Australian Open, è proprio il caso di dire: ancora. Quella trasta diventando la nuova classica del ...