Sinner-Djokovic è stata una delle partite più importanti della storia del tennis italiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Avete presente il meme dei due Spiderman che si puntano il dito contro a vicenda? Sì che ce l'avete presente. Ora, ambientatelo sulla Rod Laver Arena di Melbourne: da una parte Jannik, dall'altra Novak. Certo, le differenze tra i due non mancano: il divario anagrafico – ben 14 anni – e il palmarès in bacheca (anche se si spera che, proprio da questi Australian Open, qualcosina cambi nell'armadietto dei trofei dell'). Ma pensate ai punti di contatto: entrambi svezzati da Riccardo Piatti, entrambi che fannoregolarità senza sforzo la propria cifra stilistica, entrambi con una forza mentale extraterrestre. E ora che si affrontano in semifinale degli Australian Open, è proprio il caso di dire: ancora. Quella trasta diventando la nuova ...

Tutta la delusione e la frustrazione del numero 1 del mondo in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale ...Roma, 26 gen. (askanews) - Novak Djokovic non perdeva a Melbourne dal 2018 (ottavi con Chung)e quel che più fa male e che la sconfitta con ...È Djokovic stesso ad ammatterlo: «Mi ha cancellato dal campo». Mai Nole era stato così in difficoltà fino a oggi, quando Sinner lo ha eliminato in semifinale agli Australian Open: «Prima di tutto ...