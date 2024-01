Sinner-Djokovic | diretta semifinale Australian Open 2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio,(Adnkronos) – Jannikcontro Novakinagli. L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il serbo, numero 1 del ranking. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il 22enne altoatesino va a caccia della finale nel primo torneo stagionale dello Slam. Per centrare l'obiettivo, deve battere il 36enne di Belgrado, che cerca il 25esimo titolo della carriera in un major.arriva all'appuntamento senza aver perso nemmeno un set nel corso del torneo. L'azzurro insegue la terza vittoria contro, che conduce 4-2 nei confronti diretti. I due tennisti si sono affrontati 3 volte nella fase finale della stagione 2023.si è imposto nella ...

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il serbo, numero 1 del ranking. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne. Sinner-Djokovic è la prima semifinale del singolare maschile degli Australian Open, in programma alle 4.30 del mattino di venerdì 26 gennaio.