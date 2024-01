Sinner-Djokovic Australian Open risultato 6-1 6-2 6-7 6-3 | Jannik vola in finale

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open batte ndo il serbo Nole Djokovic , numero uno del mondo, per 6-1 6-2 6-7 6-3. La ... ()

Il match point sprecato sul terzo set – poi perso – non ha cambiato l'esito dello scontro: Jannik Sinner batte Novak Djokovic e vola in finale. Agli Australian Open, l'italiano si è imposto sul numero ...Jannik Sinner è in finale agli Australian Open. Il tennista italiano ha battuto Djokovic 6-1 6-2 6-7 6-3. Una partita fenomenale, la storia riscritta con la racchetta sul cemento ...In semifinale agli Australian Open l'italiano non ha lasciato scampo a Novak Djokovic (1), superandolo 6-1 6-2 6-7 (7/8) 6-3. Come recita bene il punteggio, l'epica battaglia tanto attesa c'è stata ...