Sinner-Djokovic Australian Open risultato 6-1 6-2 6-7 6-3 | Jannik vola in finale Jannik | «Io e Nole simili | per batterlo ho seguito i suoi consigli»

(Adnkronos) – “Prima di tutto congratulazioni a Sinner per aver giocato un grande match e un grande torneo fin qui. E’ meritatamente in finale. ... ()

Uno straordinario Jannik Sinner batte Novak Djokovic e si qualifica per la finale degli Australian Open . Il tennista azzurro ha superato in quattro ... (liberoquotidiano)

Un match da ricordare for the ages. Jannik Sinner arriva in finale degli Australian Open battendo Novak Djokovic, chiudendo una striscia di trentatrè vittorie consecutive del serbo e diventando anche ...Sinner emoziona l'Italia e conquista la finale degli Australian Open: se dovesse vincere, il montepremi sarebbe da capogiro ...Uno dei segreti delle vittorie di Jannik Sinner, primo finalista degli Australian Open, "è l'atteggiamento: oggi si diverte di più quando gioca e questo è alla base. Ride e scherza di più, non è ...