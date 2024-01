Sinner-Djokovic 3-1 | tutti i numeri e le statistiche della partita Micidiale il rendimento con la seconda

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ci voleva unaperfetta per battere Novaknella semifinale degli Australian Open, momento del torneo in cui non aveva mai perso. Ma Jannikha eseguito il compito nel ‘giardinetto di casa’ del numero 1 al mondo conquistando meritatamente l’accesso alla finale del primo Slamstagione. Una vittoria supportata anche dalle. Si sa che solitamente ivalgono il giusto, poiché non si possono ‘pesare’ gli scambi. Ma l’azzurro è riuscito a disinnescare le velleità del serbo togliendogli la sua arma più efficace, quellarisposta. Infattinon ha perso un colpo con il proprio servizio: vince l’83% di prime messe in campo (53/64), mentre con laè autore di un buonissimo 63% (29/46). ...

Novak Djokovic batte lo statunitense Taylor Fritz in quattro set con il punteggio finale di 7-6 4-6 6-3 6-3 e vola per l'undicesima volta in semifinale agli Australian Open. Il serbo… Leggi ...Novak Djokovic: "Jannik Sinner merita di essere in finale" “Voglio innanzitutto congratularmi con Jannik per avere giocato una grandissima partita e un eccezionale torneo finora. Merita di essere in ...In un colpo solo è diventato il primo italiano a giocare una finale agli Australian Open e anche il primo tennista nella storia a battere Djokovic in semifinale o finale a Melbourne. Lo ha fatto ...