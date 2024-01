Sinner-Djokovic 3-1 | l’italiano è in finale degli Australian open Tennis

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikha iniziato il 2024 come aveva finito il 2023. Ha sconfitto il numero uno del non, Novak, stavolta agli, in semi: punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3 in circa tre ore e mezza di partita. Dunque domenica andrà a caccia del suo primo torneo del grande slam. Il sogno ad occhi aperti dell’altoatesino e di tutta Italia continua. (foto: tratta da tweet di Jannik) L'articolo3-1:è in proviene da Noi Notizie..