Sinner come un robot | Djokovic demolito con le sue armi Prima finale Slam contro Medvedev domenica da favorito

(Adnkronos) – La Juve ntus come Jannik Sinner , l'Inter come Novak Djokovic. L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri pesca dal tennis l'ultima ... (periodicodaily)

La Juve ntus come Jannik Sinner , l’Inter come Novak Djokovic. L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri pesca dal tennis l’ultima metafora per ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – La Juve ntus come Jannik Sinner , l’Inter come Novak Djokovic. L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri pesca dal tennis l’ultima ... ()

“Noi siamo più giovani, come età, quindi direi che noi siamo Sinner e l’Inter è Djokovic”, ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, precisando poi: “Non sono certo. Lasciamo stare, poi la ...Secondo Orlando Cetta, l'azzurro, primo finalista degli Australian Open "prima era più serioso, oggi si diverte di più" ...domenica 28 gennaio affronterà Jannik Sinner (che ha sconfitto Djokovic in 4 set). Il russo ha vinto contro Zverev in 5 set. Magistrale un suo colpo contro il tedesco: il video virale sui social e ...