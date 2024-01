Sinner come un robot | Djokovic demolito con le sue armi Prima finale Slam che giocherà da favorito

Impresa del tennista italiano che batte il numero uno al mondo in quattro set (6-1, 6-2, 6-7, 6-3) dopo un match giocato in maniera strepitosa. In dieci semifinali Nole non aveva mai perso ...Nicola Pietrangeli si ‘inchina’ a Jannik Sinner dopo la vittoria dell’azzurro contro Novak ...aumenteranno le pressioni ma ha di sicuro la capacità di sopportarle. Per come ha giocato non solo a ...Il robot questa volta è stato lui. Jannik Sinner conquista la prima finale Slam (nella quale partirà favorito) demolendo nelle certezze, prima ancora che nel punteggio, Novak ...