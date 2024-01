Sinner? Berl ragazzo | ma | Bertolucci | la frase che fa il giro del mondo dopo l' impresa | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) C'è unitaliano di 22 anni che sta letteralmente riscrivendo la storia del tennis e questi corrisponde al nome di Jannik, primo italiano in assoluto a centrale la finale degli Australian Open. E non solo, lo ha fatto battendo ancora una volta il mostro sacro dello sport con la racchetta, il numero uno del seeding Novak Djokovic in quattro set (6-1; 6-2; 6-7; 6-3). Nonostante un match point fallito al tie-break del terzo set, il tennista di Sesto Pusteria ha giocato in modo straordinario ed ha esploso tutta la sua gioia a fine gara: “Ho perso con Nole a Wimbledon in semifinale, ma fa tutto parte del percorso. Oggi ho cercato su spingere e ho avuto un match point nel terzo, ma ho sbagliato sul dritto. Ci sta, non vedevo l'ora di scendere in campo con lui e ora sono felice di poter condividere questa vittoria con la mia famiglia e il mio ...