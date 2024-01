Sinner batte Djokovic | vola in finale agli Australian Open 2024

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – JannikNovakin semiin. L’azzurro, numero 4 del mondo,il serbo, numero 1 del ranking, per 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 in 3h21? e per la prima volta in carriera giocherà unain un torneo dello Slam. Il 22enne altoatesino si aggiudica la sfida sul campo della Rod Laver Arena con una prova quasi perfetta. Domenica affronterà il vincente della seconda semi, in programma tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alex Zverev.apre il match tenendo il servizio iniziale e sfruttando i 4 errori di, evidentemente ancora ...