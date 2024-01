Sinner batte Djokovic | giorno storico agli Australian Open

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Uno straordinario JannikNovake si qualifica per la finale degli. Il tennista azzurro ha superato in quattro set il serbo numero uno al mondo con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Nella finalissima, in programma domenica, l'altoatesino affronterà il vincente della semifinale tra il tedesco Zverev e il russo Medvedev. "E' stata durissima. Avevo perso con lui in semifinale a Wimbledon, puoi imparare da partite come quelle e l'ho fatto", ha commentato nel post partita, alla prima finale in carriera in un torneo dello Slam e primo italiano di sempre a raggiungere l'atto conclusivo a Melbourne.