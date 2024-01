Sinner batte Djokovic e vola in finale a Melbourne

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannikapproda inagli Australian Open, primo Slam stagionale alle battute conclusive sui campi in cemento delPark. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, ha superato nella prima semiil serbo Novak, grande favorito del torneo e leader del ranking mondiale, in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7(6) 6-3 in tre ore e 22 minuti di gioco. L'azzurro aveva fallito un match-ball nel tie-break del terzo set. “E' stata una partita durissima, ho iniziato molto bene e per due set lui ha fatto degli errori, dando la sensazione di non stare bene. Io ho cercato di spingere, ho fallito di dritto un match point ma sono ripartito poi alla grande. Il risultato mi rende felice”, le parole a ...