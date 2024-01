Sinner batte Djokovic e vola in finale a Melbourne

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'altoatesino in corsa per il suo primo titolo Slam in carriera: "Giocherò con il sorriso"(AUSTRALIA) - Jannikapproda inagli Australian Open, primo Slam stagionale alle battute conclusive sui campi in cemento delPark. Il tennista altoatesino, numero 4 della clas