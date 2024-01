Sinner batte Djokovic e conquista la finale degli Australian Open

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "E' stata una partita durissima. Il risultato mi rende felice". Alla Rod Laver Arena, Janniksi gode la gioia di aver compiuto un'incredibile impresa:re in quattro set il numero 1 al mondo Novakqualificandosi per la. E' la prima volta per un italiano. "Ho iniziato molto bene e per due set lui ha fattoerrori, dando la sensazione di non stare bene. Io ho cercato di spingere, ho fallito di dritto un match point ma sono ripartito poi alla grande", ha spiegato il giovane altoatesino che nei quattro set ha tenuto il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. E' stato il settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalla semidi Wimbledon dominata in tre set dal serbo alla doppia ...

