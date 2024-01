Sinner batte Djokovic ' alla Nole' e va in finale agli Australian Open

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - Manifesta superiorità. Oggi sulla Rod Laver Arenasembravanon credeva ai suoi occhi, come non ci credeva Rod Laver, 85 anni, due Grandi Slam in bacheca, regolarmente seduto al suo posto in prima fila nella tribuna autorità. Il punteggio racconta tutto di questa semidegliche ha il sapore dolce del passaggio di consegne in vetta al tennis mondiale (6-1/6-2/6-7/6-3). A 16 anni ho avuto la possibilità di giocare con lui in allenamento, mi suggerì di essere il più imprevedibile possibile. Il mio servizio è migliorato tantissimo ma ho la sensazione di poter crescere ancora, per questo ho una grande squadra con me Il campione italiano ingiocabile per i primi due set, vinti di prepotenza, con due break nel primo e due nel ...