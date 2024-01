Sinner batte Djokovic agli Australian Open con questo match point | video

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ecco ilcon cui Jannickha sconfitto Novaknella semifinale deglidi Melbourne. Un dritto lungolinea vincente che ha mandato in estasi i tifosi presenti molti dei quali hanno fatto il tifo per l'azzurro

Un buon inizio di giornata per l’Italia del tennis! Jannik Sinner batte Novak Djokovic 3-1 e centra la prima finale Slam della carriera . Jannik ... (laprimapagina)

"E' finitaaaaa". I commentatori di Eurosport impazziscono per Jannik Sinner , che chiude il match con Nole Djakovic con un dritto telecomandato ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner conquista la finale degli Australian Open. Il campione azzurro ha battuto il numero uno al mondo, Novak Djokovic, in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. Decisivo un break ...Jannik Sinner accede per la prima volta alla finale di uno Slam e ... Il nostro Jannik con 6-2 2-6 7-5 lo batte ancora e lo batterà nuovamente anche nel doppio con l'amico Lorenzo Sonego. "È stata ...Jannik Sinner è nella storia del tennis. Ha battuto Novak Djokovic per la terza volta negli ultimi quattro incontri ed è il primo italiano a raggiungere la finale degli Australian Open. L’azzurro ha b ...