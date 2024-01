Sinner a valanga Batte Djokovic e vola in finale

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikè inall'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del seeding, supera il campione in carica e 10 volte vincitore in Australia, il 36enne serbo Novak, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 dopo 3 ore e 22 minuti. Partita perfetta diche non perde mai il servizio per tutto l'incontro e non concede nemmeno una palla-break. L'azzurro giocherà la primaSlam della carriera contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone e il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp e del seeding.