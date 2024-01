Sindromi simil-influenzali | continua la discesa della curva epidemica | Abruzzo e Campania ancora le più colpite

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ladelle(Ili). Nella terza settimana del 2024, infatti, l’incidenza è a 11,6 casi per mille assistiti, mentre nella settimana precedente era 14,4. Scende anche la proporzione dei campioni positivi ad influenza sul totale dei campioni analizzati (18,6% rispetto al 31,2%). Lo affermano i bollettinisorveglianza RespiVirNet pubblicati oggi a cura dell’Istituto superiore di Sanità. Il numero di casi diè in netto calo dopo aver raggiunto il picco nell’ultima settimana del 2023 con un valore pari a 18,5 casi per mille assistiti. Nella terza settimana del 2024 l’incidenza è pari a 11,6 casi ...

