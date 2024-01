Simonelli Agli Europei da protagonista | che emozione vedere Bolt

E i Campionati Europei di Atletica Leggera nella Capitale possono diventare il trampolino di lancio per la carriera di Lorenzo Simonelli, che sabato scorso ...riuscivo a strappare qualche autografo ..."Il 2024 sarà un anno molto impegnativo, con molte competizioni. Quella a cui noi italiani teniamo sicuramente di più è Roma 2024 visto che faremo gli Europei in casa. In particolare a casa mia, essen ...Simonelli, come tutti i romani ...ostacoli in pista a seconda delle diverse discipline e nel frattempo riuscivo a strappare qualche autografo agli atleti. Alcuni di quei ragazzi, oggi, sono miei ...