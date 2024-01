Sicurezza | Sala ai vigili | | Non chiediamo la luna

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "La trattativa con i sindacati della Polizia locale per potenziare i turni serali e notturni? Non stiamo chiedendo la". Il sindaco Giuseppeinsiste sulla modifica dei turni dei ghisa, a margine del Forum Welfare: "Il confronto con i sindacati è importante, perché ora abbiamo poche pattuglie nelle ore con meno luce, le più rischiose". Senza intesa, Palazzo Marino andrà avanti da solo? "L’accordo è necessario – premette il primo cittadino –. Ma mentre noi richiamiamo le altre forze dell’ordine a un maggior presidio, dobbiamo dimostrare di fare la nostra parte. L’accordo con la Polizia locale risale al 2002, la città è profondamente cambiata. Vent’anni fa il turismo c’era ma non era di queste dimensioni e la complessità della città era diversa. Vorrei solo che i sindacati e i loro rappresentati capissero che stiamo parlando di un accordo che ...