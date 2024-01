Sicurezza a Firenze | volontari in divisa in piazze e giardini

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 - Un servizio “apprezzato da cittadini” che “è stato un valido supporto alla polizia municipale e alle forze dell’ordine” e che ha garantito circa 1400 ore di presidio del territorio di tutta la città ed ha portato in tre mesi a 170 servizi mirati”. L’assessora allaBenedetta Albanese traccia il bilancio dei primi tre mesi di servizio deiinche presidiano parchi, strade edella città e annuncia la decisione, presa nel corso dell’ultima giunta, di continuare con il servizio. “Abbiamo avuto tanti riscontri positivi – spiega Albanese – e abbiamo deciso che ilato per laproseguirà anche per il 2024: abbiamo infatti prorogato la collaborazione con 181 Pegaso dell’associazione nazionale ...

un uomo avrebbe reagito contro l'addetto alla sicurezza minacciandolo con un coltello, dopo che quest'ultimo lo aveva sorpreso con della merce non pagata. E' quanto accaduto ieri pomeriggio in piazza ...Nel Consiglio della Città Metropolitana di Firenze del 24 gennaio 2024 sono state approvate ...si legge in una nota "ulteriori spese per 2.500.000 euro destinate a interventi di messa in sicurezza di ...