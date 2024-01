Si iscrive al sindacato e rischia il licenziamento | la denuncia di FIALS Taranto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sialile riceve una decurtazione stipendiale: è questa la triste storia che sta vivendo una infermiera in una RSA di, costretta a subire le ire del datore di lavoro poco avvezzo alle relazioni sindacali”, è questa ladel Segretario generale dellaEmiliano Messina. Non usa mezzi termini il Segretario dellaEmiliano Messina – “sono davvero sconcertato per quanto sta accadendo ad una giovane infermiera diche ha “osato”rsi alin una struttura in cui secondo il datore di lavoro ilnon ha mai messo piede in 40 anni di attività. È ...