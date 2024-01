Si è spenta a 93 anni Lea Nizzoli | Amata per i sorrisi e la gentilezza

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Addio alla storica commerciante Lea. Aveva 93. Arceto piange la scomparsa di Lea che nel 1969 aveva rilevato, assieme al marito Giulio Montanari, un negozio in via Pagliani. Nella sua attività era possibile acquistare abbigliamento, tessuti e merceria. Sono in seguito subentrate le figlie Lorena e Nilla, ma Lea fino a 14fa era ancora la titolare e ha continuato a frequentare assiduamente l’attività fino al 2020. Aveva abitato proprio sopra al negozio. Il decesso è avvenuto martedì 23 gennaio. "Tanti clienti in questi giorni sono passati dalla camera ardente per l’ultimo saluto a Lea", dicono i famigliari. Molti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati alle figlie tra cui quello del sindaco scandianese Matteo Nasciuti. "Ci ha lasciati Lea, commerciante di Arceto che dal 1969 gestisce un negozio molto ...